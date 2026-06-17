همزمان با فرارسیدن ماه محرم و شب‌های عزاداری سید و سالار شهیدان، خیابان‌های قم صحنه حضور پرشور مردمی است که با شرکت در تجمعات شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ عاشورا و راه شهدا تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در شب‌هایی که عطر محرم در فضای استان پیچیده و پرچم‌های عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته است، اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماعات، پیام ایستادگی، مقاومت و وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی را به نمایش می‌گذارند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، فرهنگ عاشورا را سرچشمه روحیه مقاومت و پایداری ملت ایران دانسته و تأکید می‌کنند که ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته است.



