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همزمان با فرارسیدن ماه محرم و شبهای عزاداری سید و سالار شهیدان، خیابانهای قم صحنه حضور پرشور مردمی است که با شرکت در تجمعات شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ عاشورا و راه شهدا تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در شبهایی که عطر محرم در فضای استان پیچیده و پرچمهای عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته است، اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماعات، پیام ایستادگی، مقاومت و وفاداری به ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش میگذارند.
شرکتکنندگان در این تجمعات، فرهنگ عاشورا را سرچشمه روحیه مقاومت و پایداری ملت ایران دانسته و تأکید میکنند که ملت ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته است.