همزمان با دومین روز از ماه محرم، مراسم معنوی و باشکوه ورود نمادین کاروان حضرت امام حسین(ع) به سرزمین کربلا در شهر مریانج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم که با حضور گسترده مردم عزادار و عاشقان اهل‌بیت(ع)، هیئت‌های مذهبی و جمعی از مسئولان برگزار شد، کاروان نمادین سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش در فضایی آکنده از حزن و اندوه وارد شهر شد و مورد استقبال پرشور عزاداران حسینی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن نوای یاحسین(ع) و مرثیه‌سرایی، ارادت و عشق خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند و یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشتند.