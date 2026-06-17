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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم از آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۸۰ مدرسه با ۱۸۰۰ کلاس درس به منظور بهسازی و شاداب سازی محیط تحصیلی دانش آموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه مراسم آغاز طرح شهید عجمیان در مدرسه سید المرسلین از رنگ آمیزی و شادابسازی ۱۸۰ مدرسه با ۱۸۰۰ کلاس درس در قالب اجرای این طرح در سال جاری خبر داد.
محمدجواد محمدی سعید گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، خیرین و گروههای جهادی برای اجرای طرح شهید عجمیان، میتواند فضایی شاداب را در محیط تحصیلی دانش آموزان فراهم کند.
مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکات جهادی بسیج سازندگی استان هم گفت: سال گذشته ۲۱۰ مدرسه به همت گروههای جهادی و مجمع خیرین مدرسه ساز در قالب این طرح بهسازی و نوسازی شدند.
محمد عمو عبداللهی از حضور جهادگران استان قم برای بهسازی مدارس ۱۵ استان کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: روند خدمت رسانی جهادگران در تابستان امسال هم ادامه دارد.
سید ناصر علایی رئیس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان هم با اشاره به مشارکت مردمی و دانش آموزی در اجرای طرح شهید عجمیان افزود: مجمع خیرین هم همچون گذشته در این طرح مشارکت فعال خواهد داشت.