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کد خبر:
۵۸۲۸۵۴۹
تاریخ انتشار:
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
علمی و فرهنگی
همزمان با روز شعر و ادبیات آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی؛
برگزاری محفل ادبی آیین سرخ کلمات در یاسوج
محفل ادبی آیین سرخ کلمات با موضوع رهبر شهید انقلاب و قیام عاشورا در کتابخانه عمومی استان برگزار شد.
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