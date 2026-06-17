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فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر و دستگیریبیش از ۹ هزار خردهفروش و قاچاقچی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سردار حسین حسنپور با تشریح اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ تن و ۱۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیاتهای مختلف پلیسی در سطح استان کشف شده است.
وی با بیان اینکه این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است، افزود: در همین مدت ۹ هزار و ۹۰۲ خردهفروش، قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ گفت: پلیس با استفاده حداکثری و هدفمند از امکانات و تجهیزات، عرصه را برای فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر تنگ کرده است.
سردار حسنپور همچنین از انهدام ۱۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: در این مدت ۲۸ دستگاه خودرو که توسط قاچاقچیان برای جابهجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت توقیف شده است.
وی افزود: در کنار مقابله قاطع با قاچاقچیان، پیشگیری اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی بهویژه در میان جوانان نقش مهمی در کاهش مصرف و موثرترین راهکار برای پیشگیری از مصرف این بلای خانمانسوز است.