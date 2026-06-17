معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از تشکیل نخستین جلسه رسمی ستاد استانی مراسم تشییع، وداع و تدفین قائد شهید امت به ریاست استاندار یزد خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،اسماعیل دهستانی از تشکیل نخستین جلسه رسمی ستاد استانی مراسم تشییع، وداع و تدفین قائد شهید امت به ریاست استاندار یزد خبر داد و گفت: با تشکیل ۱۷ کمیته تخصصی و ستاد‌های شهرستانی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به زائران، اعزام متقاضیان به مراسم تشییع و برگزاری آیین‌های بزرگداشت در استان یزد آغاز شده است.

دهستانی اظهار کرد: در پی تشکیل ستاد ملی تشییع، وداع و تدفین قائد شهید امت، نخستین جلسه رسمی ستاد استانی یزد به ریاست استاندار برگزار شد. هرچند پیش از این نیز جلسات هماهنگی و پیگیری‌هایی در سطح ملی و استانی صورت گرفته بود، اما این نشست به عنوان نخستین جلسه رسمی ستاد استانی برگزار شد و مصوبات مهمی را به همراه داشت.

وی با اشاره به تأکید اعضای ستاد بر مردمی بودن برنامه‌ها، افزود: در این نشست مقرر شد تمامی ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی استان یزد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌ها به کار گرفته شود. همچنین ۱۷ کمیته تخصصی برای تسهیل‌گری، هماهنگی و سازماندهی امور تشکیل و راه‌اندازی ستاد‌های شهرستانی نیز تصویب شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، استقبال، اسکان و پذیرایی از زائران عبوری را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این ستاد عنوان کرد و گفت: استان یزد به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهم‌ترین محور‌های مواصلاتی کشور و اتصال چند مسیر اصلی، میزبان شمار زیادی از زائرانی خواهد بود که به مقصد تهران و مشهد در حال تردد هستند و برای ارائه خدمات مناسب به آنان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

دهستانی ادامه داد: در بخش اعزام نیز کمیته مربوط موظف شده است تا نسبت به ثبت‌نام متقاضیان، تأمین ناوگان حمل‌ونقل و هماهنگی‌های لازم برای حضور مردم استان یزد در مراسم وداع و تشییع در تهران و همچنین مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس اقدام کند.

وی افزود: هماهنگی با ستاد ملی برای جانمایی محل‌های استقرار، پارکینگ‌ها و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز زائران در شهر‌های تهران و مشهد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون استاندار یزد با اشاره به برگزاری مراسم‌های بزرگداشت در استان یزد، گفت: برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی در نقاط مختلف استان یزد برگزار خواهد شد و کمیته‌های تخصصی از فردا جلسات خود را آغاز می‌کنند تا برنامه‌های اجرایی و پیشنهاد‌های خود را برای طرح در نشست بعدی ستاد ارائه دهند.

وی در پایان بر مشارکت گسترده مردم تأکید کرد و گفت: از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی، دانشگاهیان، فرهنگیان، ورزشکاران، بسیجیان و سایر اقشار تأثیرگذار۴ استان برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها استفاده خواهد شد تا این مأموریت مهم با همراهی مردم به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.