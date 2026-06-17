چند فقره قاچاق چوب در شهر‌های ساری، آمل و نور کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری؛ چند فقره قاچاق چوب در شهر‌های ساری، آمل و نور از قاچاقچیان کشف و صبط شد.

توقیف خودرو نیسان حامل چوب قاچاق در ساری

در راستای تشدید اقدامات حفاظتی، خودرو نیسان حامل چوب قاچاق در حوزه استحفاظی شویلاشت توقیف شد.

این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت اداره و نیرو‌های تابعه، سرجنگلبان و نیرو‌های حفاظتی حوزه شویلاشت و مأمورین حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ و با همکاری پاسگاه انتظامی هولار انجام گرفت.

بر اساس گزارش واصله، خودرو به همراه محموله قاچاق جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی به پارکینگ انتقال یافت.

کشف چوب جنگلی قاچاق در آمل

مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل در جریان گشت و سرکشی از کارگاه‌های چوب‌بری و مراکز دپو و خرید و فروش چوب، موفق به کشف چوب جنگلی قاچاق شدند. محموله قاچاق مکشوفه توقیف و پس از تنظیم پرونده، متخلفین به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

کشف چوب قاچاق در پارک جنگلی نور

در عملیاتی مشترک، مسئول و نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی واحد رستمرود به اتفاق نیرو‌های حفاظتی شهرداری شهر نور (مجری طرح حفاظتی)، محموله قاچاق را در جنگل توسکاسرا شناسایی و توقیف کردند. محموله مکشوفه بلافاصله به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.