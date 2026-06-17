به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: امسال یک میلیون متر مربع آسفالت روستایی در استان اجرا می شود.

در تجمعات شبانه گرگان موکب‌ها کودکان با هنر خود عزای سید وسالار شهیدان را برپا می‌کنند.

کودکان ونوجوانان کانون پرورش فکری استان در ایام ماه محرم واقعه عاشورا را در قالب تئاتر به نمایش می‌گذارند.

یادواره شهدای شهرستان ترکمن و بزرگداشت شهدای اقتدار در میدان مختومقلی این شهرستان برگزار شد.

جهانشاهی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری در نشست بررسی اشتغال بانوان و رونق صنایع دستی استان در اق قلا بر لزوم پیوند میان تولیدات خانگی و بازار‌های فروش برای دستیابی به خانواده پایدار و تلاش برای رونق بزرگ‌ترین بازارچه صنایع دستی شمال کشور در آق‌قلا تأکید کرد.

علیرضا مصطفی لو فرماندار مینودشت ازممنوعیت استفاده بدون مجوز از سایت پروازی ترسه مینودشت خبر داد و گفت: پرواز از این سایت بدون اخذ مجوز‌های لازم از سازمان هواپیمایی و انجمن ورزش‌های هوایی ممنوع بوده و مسئولیت آن با خود فرد است.

مظفری دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس گفت:خیران حدود ۸ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده زندانیان کمک کردند.

رستاقی معاون امور جنگل منابع طبیعی استان در بازدید خبرنگاران استان از طرح‌های جنگلکاری کلاله گفت: یکی از اهداف اصلی سازمان نشان دادند کار‌های انجام شده وکمک‌های که مردم برای حفظ این عرصه‌های می‌توانند داشته باشند است.