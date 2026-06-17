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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حمایت از تشکیل تعاونیهای روستایی در مناطقی که کانون گرد و غبار محسوب میشوند، احیای طبیعت را با معیشت روستائیان پیوند زده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در روستاهای اطراف منطقه نواران واقع در بخش مرکزی شهرستان قم، بسیاری از روستائیان با مشکل نبود شغل پایدار روبهرو هستند؛ جوانان و سرپرستان خانوادهها ناچارند برای تأمین معیشت، روستا را ترک کنند و در شهرها به مشاغل خدماتی روی بیاورند؛ در حالی که سرزمین خودشان همچنان به مراقبت و احیا نیاز دارد.
حالا قرار است با حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تعاونیهای روستایی در این منطقه تشکیل شود تا با اختصاص بودجه، مردم بومی منطقه نواران به صورت مستقیم در طرح نهال کاری مشارکت کنند تا هم از منافع اقتصادی این کار بهرهمند شوند و هم محیط روستایشان سرسبز شود.