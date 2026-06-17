به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه پنجم بدوی رشت به پرونده ۵۷ هزار کیلوگرم مرغ گرم به ارزش ۶۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود درپرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، متخلف را به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از شرکت تولید مرغ گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.