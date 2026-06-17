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معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص سه هزار میلیارد ریال منابع مالی برای حمایت از معادن مصالح ساختمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجیه الله جعفری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: با همکاری صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک صنعت و معدن، بخشی از این منابع برای تقویت فعالیت معادن و حفظ اشتغال پایدار اختصاص خواهد یافت.
او با اشاره به اینکه بخش عمده معادن این استان در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی غیرفلزی فعالیت دارند، تأکید کرد: وزارت صمت آمادگی دارد از برنامههای توسعهای استان در حوزه معدن حمایت کند و برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی و جذب سرمایهگذاری همکاری لازم را داشته باشد.
جعفری همچنین با اشاره به برنامههای اکتشافی افزود: اقدامات لازم برای قرار گرفتن همدان در طرح ژئوفیزیک هوایی انجام شده است، اما اجرای عملیاتی آن به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در پروازها با تأخیر مواجه شده است.
استاندار همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساختهای معدنی استان گفت: زیرساخت ریلی حمل بار و مواد معدنی در استان فراهم شده است و امکان انتقال بار از طریق شبکه ریلی کشور به مقاصد مختلف از جمله مرزهای شرقی وجود دارد.
حمید ملانوری شمسی از راهاندازی دهکده لجستیک همدان ـ اسدآباد خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت ۲۰۰ هکتاری ایستگاه راهآهن این منطقه، امکان تبدیل آن به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و بارانداز غرب کشور فراهم شده است که میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای حملونقل، مصرف سوخت و توسعه فعالیتهای معدنی و کشاورزی استان داشته باشد.
او همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه توسعه معدن در استان تأکید کرد و گفت: کارگروهی متشکل از دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهها و فعالان معدنی تشکیل خواهد شد تا ظرفیتها، موانع و اهداف توسعه این بخش احصا و برنامهای تحولی برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد استان تدوین شود.
استاندار همدان با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، منابع طبیعی، محیط زیست و بخش خصوصی تصریح کرد: توسعه بخش معدن نیازمند رویکردی تعاملی و تسهیلگر است و استان آمادگی دارد با رفع موانع و حمایت از سرمایهگذاران، مسیر توسعه فعالیتهای معدنی را هموار کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خواستار نقشآفرینی مؤثرتر وزارت صمت و ایمیدرو در توسعه اقتصاد معدن استان شد و تأکید کرد: حمایتهای مالی محدود نمیتواند به تنهایی موجب تحول در بخش معدن همدان شود.
عباس صوفی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، بر ضرورت جذب سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات و اجرای برنامههای مؤثر برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد همدان تأکید کرد.