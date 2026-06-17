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اعتبار ۱۶۰۰ میلیارد ریالی ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد، ماه آینده تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در سفر محمدامین ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی به مهاباد ضمن بررسی آخرین وضعیت طرحهای عمرانی حوزه سلامت اعلام شد، اعتبار عملیات ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد با ۳۰درصد پیشرفت، تیر ماه امسال تامین می شود.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ظرف دو هفته آینده اعتبار درمانگاه ۹ تختخوابی پشتتپ و مرکز خدمات جامع سلامت صبا هم تخصیص مییابد تا پیمانکاران دوباره فعالیت خود را آغاز کنند و این دو طرح درمانی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.