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رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به محصولات تدارک دیده شده برای محرم ۱۴۰۵ گفت: کتابهای «سکوی پرواز»، «منبر تفصیلی سکوی پرواز» و کتابچه سخنرانی ویژه هیئتهای نوجوانان تهیه شده است تا در اختیار فعالان فرهنگی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام علی تقیزاده با اشاره به جایگاه هیئتهای مذهبی در فضای فرهنگی کشور گفت: هیئتها از آن جهت که کانون جهاد تبیین هستند، در جنگ شناختی و ادراکی امروز که مهمترین بعد جنگ ترکیبی به شمار میرود، نقش ویژهای دارند. از همین رو ضروری است که هم محتوای هیئتها و هم قالب و فرم برگزاری آنها، بیش از پیش رنگ و بوی قرآنی داشته باشد.
تقیزاده با انتقاد از برخی شیوههای رایج در برنامههای مذهبی اظهار کرد: متأسفانه در برخی هیئتها، قرائت قرآن صرفاً در ابتدای برنامه انجام میشود و همین مسئله به نوعی این ذهنیت را ایجاد میکند که قرآن بخش حاشیهای مراسم است، در حالی که قرآن باید اصل و محور هیئت باشد.
وی ادامه داد: برای رفع این مسئله، الگوهایی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه، برخی هیئتها پس از پایان سخنرانی، متناسب با محتوای همان سخنرانی، آیاتی از قرآن را تلاوت میکنند و سپس با اتصال طبیعی آن به روضه، مجلس را ادامه میدهند، یعنی قرآن را در قلب اتفاق هیئت قرار دادهاند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرد: نهضت ملی «زندگی با آیهها» هم از نظر تولید محتوا، هم از نظر ارائه الگوهای اجرایی و قالبهای مناسب و هم با بهرهگیری از شبکه گسترده اساتید قرآن در سراسر کشور، آماده کمک به هیئتها برای قرآنیتر شدن برنامههایشان است.
تقیزاده با بیان اینکه محتوای نهضت ملی «زندگی با آیهها» در محرم امسال نسبت به سال گذشته متفاوت است، گفت: امسال بر روی یک «خط گفتمانی» متمرکز شدهایم. کتاب «سکوی پرواز» در واقع تلاش میکند گفتمان مورد نیاز دو تا سه ماه آینده جامعه را با نگاهی کاملاً قرآنپایه تبیین کند.
وی توضیح داد: این خط گفتمانی بر چهار انگاره اصلی استوار است. نخست اینکه همه باید برای جهاد تبیین قیام کنند، چرا که امروز یکی از مهمترین میدانهای نبرد، جنگ تبلیغی و ادراکی است و همانگونه که مردم در میدانهای مختلف حضور پیدا میکنند، باید برای اقناع ذهن اطرافیان خود و رفع گرههای ذهنی آنان نیز نقشآفرین باشند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم دومین انگاره را امید به پیروزی دانست و افزود: تا امروز پیروز بودهایم و در ادامه نیز پیروز خواهیم بود. این نگاه بر پایه آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» استوار است.
وی سومین محور را نگاه قرآنی به مسئله نبرد عنوان کرد و گفت: قرآن کریم میفرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ»، یعنی جنگ، با وجود سختیهایش، میتواند منشأ خیرات فراوان باشد. در این چارچوب، جنگ میتواند زمینهساز اقتدار بیشتر ایران در منطقه و خروج آمریکا از منطقه نیز باشد.
تقیزاده چهارمین انگاره را نقشآفرینی بانوان دانست و تصریح کرد: میدان امروز، میدان حضور بانوان است و این موضوع یکی از محورهای مهم کتاب «سکوی پرواز» محسوب میشود.
وی افزود: حاصل گفتوگو و هماندیشی با اساتید مختلف، استخراج ۱۲ پیام محوری بوده که همگی ریشه در آیات قرآن دارند و برای هر پیام نیز آیهای به عنوان پشتوانه قرآنی انتخاب شده است. بر همین اساس، آیات منتخب محرم ۱۴۰۵ از سورههای منافقون، حج، تحریم، اعراف، آلعمران، محمد (ص)، بقره، توبه، ابراهیم، انفال و انعام انتخاب شدهاند و محور برنامهها و تولیدات نهضت «زندگی با آیهها» در ایام محرم خواهند بود.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به محصولات تدارک دیده شده برای محرم ۱۴۰۵ گفت: در بخش مکتوب، کتاب «سکوی پرواز»، کتاب «منبر تفصیلی سکوی پرواز» و کتابچه سخنرانی ویژه هیئتهای نوجوانان تهیه شده است تا در اختیار مبلغان، سخنرانان و فعالان فرهنگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بخش رسانهای نیز پوستر تجمیعی آیات، کلیپهای تبیین آیات با ارائه حجج اسلام محمدرضا عابدینی و غلامرضا قاسمیان، پادپخش کتاب «سکوی پرواز»، تلاوت و ترجمه آیات منتخب توسط قاریان و اساتید برجسته قرآن، آثار نقاشی با شن و همچنین کلیپهای تولیدشده با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی آماده انتشار شده است.
تقیزاده همچنین از تولید منبرهای مکتوب، پادکستها، سوژههای سخنرانی و بستههای کنشگری خبر داد و گفت: این محتواها از طریق پایگاهها و کانالهای «سفیران آیهها» و «مدرسه شمع» در اختیار مبلغان و فعالان فرهنگی قرار گرفته است.
وی یادآور شد: تمامی محصولات این طرح متناسب با شبهای ماه محرم و به صورت مرحلهای منتشر میشود و هر روز صبح، پس از اجرای طرح «یک صفحه، یک آیه»، محتوای مرتبط با همان شب در کانال «سفیران آیهها» بارگذاری خواهد شد.