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احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در آکادمی ملی المپیک از اردوی تیم ملی جوجیتسو بازدید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید، وزیر ورزش و جوانان ضمن گفتوگو با کادر فنی و ملیپوشان در جریان روند آمادهسازی تیم ملی جوجیتسو قرار گرفت.
محمدحسن رستمیان رئیس انجمن جوجیتسو نیز در این بازدید توضیحاتی را درخصوص شرایط تیم ملی به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد. سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای نیز در این دیدار دنیامالی را همراهی کرد.
تیم ملی جوجیتسو اواخر تیرماه در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان حضور خواهد داشت.