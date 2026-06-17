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تولید بیش از ۲ تن در هکتار با ارقام جدید کتان ایرانی، موجب صرفه اقتصادی این محصول در مازندران شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کتان یا لینیوم Linum Usitatissimum از هزاران سال پیش کشت میشد و جزو گیاهان مفید میباشد. گیاه کتان را به خاطر تولید فیبر و دانهها میکارند؛ از دانههای این گیاه روغن و از فیبر موجود در ساقه آن، پارچه کتانی تهیه میکنند. دانههای این گیاه خوراکی و بسیار مغذی هستند که دارای خواص دارویی نیز میباشد. این گیاه ٩٠ سانتیمتری به صورت سالیانه رشد میکند و گلهایی بسیار زیبا به رنگ آبی میدهد گیاه کتان معمولا در مقیاسهای گسترده کشت میشود ولی پرورش آن در یک باغچه کوچک نیز امکانپذیر است.
برداشت دو رقم جدید کتان با نامهای «رایکا» و «دشتناز» در استان مازندران با ثبت عملکردی بیش از دو تن تا ۲.۶ تن در هکتار انجام شد
مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانههای روغنی کشور میگوید: این ارقام پس از ۷ سال بررسی و ارزیابی برای شرایط اقلیمی کشور معرفی شدهاند.
علی زمان میرآبادی افزود: کتان گیاهی با سابقه حدود پنج هزار سال است که امروزه به عنوان یک گیاه روغنی در جهان شناخته میشود و کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، کانادا، هند و چین از تولیدکنندگان اصلی آن هستند.
او با اشاره به ویژگیهای این ارقام گفت: کتان نسبت به خشکی و شوری خاک، تحمل بالایی دارد و میتواند در شرایط محدودیت منابع آبی نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.
به گفته میرابادی هدف از معرفی ارقام جدید، توسعه کشت در مناطق مختلف کشور، افزایش عملکرد و سازگاری با شرایط محیطی بوده است.
مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانههای روغنی تصریح کرد: عملکرد کتان در ایران در گذشته حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده، اما در اراضی مازندران با ارقام جدید به بیش از دو تن رسیده است.
میرابادی تأکید کرد: کتان میتواند در تناوب با محصولاتی مانند گندم و کلزا کشت شود و به عنوان گزینهای برای کاهش وابستگی به واردات و توسعه کشت دانههای روغنی مورد توجه قرار گرفته است.
سالیانه حدود سه هزار تن داته کتان به کشور وارد میشود.
زینب نجاتی و گزارشی از کشت کتان در مازندران: