

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: این همایش با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مکتب عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوبرداری از سیره امام حسین (ع) و یاران باوفایش برگزار شد.

مظهری افزود: این همایش هر ساله به یاد شهدای عاشورا برگزار می‌شود و امسال نیز با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز عضو کانون، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده است.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایش، آشنایی نسل کودک و نوجوان با مکتب انسان‌ساز عاشورا، معرفی شخصیت و سیره امام حسین (ع) و یاران ایشان و همچنین تقویت روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در میان اعضای کانون است.

مدیر کل کانون پرورش فکری و نوجوانان خراسان جنوبی تأکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزار‌های فرهنگی و هنری، پیام‌های ارزشمند نهضت عاشورا را به زبان کودک و نوجوان منتقل کرده و آنان را با مفاهیم ایثار، آزادگی و مسئولیت اجتماعی آشنا سازد.