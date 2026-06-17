نرخ جدید خدمات حمل و نقل دانشآموزی هفته آینده مشخص میشود
در جلسه امروز شورای خدمات حمل و نقل دانشآموزی استان، موضوع تعیین و تصویب نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
در این جلسه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل شهرداری یاسوج گفت: نرخ مصوب سال گذشته برای خودروهای سواری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای مینیبوسها حدود یک میلیون تومان بود، اما با توجه به افزایش هزینهها و شرایط اقتصادی نرخهای جدید در حال بررسی و کارشناسی است و پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.
ضرغام خلقی پور افزود: نرخهای پیشنهادی پس از تصویب در شورای اسلامی شهر روز یکشنبه نهایی و در سامانه سپند بارگذاری خواهد شد تا خانوادهها بتوانند با آگاهی از نرخهای مصوب نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
وی با اشاره به محدود بودن زمان باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی جدید گفت: کمتر از سه ماه تا بازگشایی مدارس فرصت داریم و به همین دلیل برنامهریزی برای ساماندهی سرویس مدارس از هماکنون در دستور کار قرار گرفته است.
خلقی پور اضافه کرد: برای ارائه خدمات بهتر با شرکتهایی از شیراز و یزد رایزنی شده است تا در کنار شرکتهای بومی در این طرح مشارکت داشته باشند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل شهرداری یاسوج افزود: سال گذشته شش شرکت در حوزه سرویس مدارس فعالیت داشتند و تلاش میکنیم امسال با افزایش تعداد شرکتهای فعال کیفیت خدمات و میزان پوششدهی نیز ارتقاء یابد.
خلقی پور با بیان اینکه سال گذشته از نظر تأمین خودرو مشکلی وجود نداشت گفت: مهمترین چالش، استقبال پایین خانوادهها از ثبتنام در سامانه بود و بخشی از ظرفیت ناوگان بدون استفاده باقی ماند.
در این نشست مدیر دفتر فنی استانداری استان گفت: با توجه به مشکلات و چالشهای سال گذشته برنامهریزی برای ساماندهی سرویس مدارس امسال از ابتدای خردادماه آغاز شده است.
داربام افزود: مکاتبات لازم با فرمانداران انجام شده و شهرداریها نیز موظف شدند نرخگذاری سرویسهای دانشآموزی را تعیین و در سامانه سپند بارگذاری کنند تا فرآیند ثبتنام و ساماندهی ناوگان در زمان مقرر انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی ساماندهی حملونقل دانشآموزی بر عهده شهرداریهاست گفت: ۴۲ درصد دانشآموزان استان در شهرستان بویراحمد تحصیل میکنند و بیش از ۵۲ هزار دانشآموز نیز در محدوده شهر یاسوج قرار دارند و بنابراین برنامهریزی دقیق برای این حوزه ضروری است.
داربام از دستگاههای مسئول خواست ظرف دو هفته آینده بسته جامع حمل و نقل دانشآموزی را تدوین و ارائه کنند.