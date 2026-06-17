هفتمین اجلاسیه قرآن، نماز و عترت استان لرستان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

اختتامیه هفتمین اجلاسیه قرآن، نماز و عترت استان لرستان

اختتامیه هفتمین اجلاسیه قرآن، نماز و عترت استان لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون پرورشی و فرهنگی استان لرستان در هفتمین اجلاسیه قرآن، نماز و عترت استان گفت: پیش اجلاسیه‌های نماز در بیش از هزار مدرسه استان برگزار شده است و از ۱۵ هزار فعال حوزه نماز اعم از دانش آموز، معلم، والدین و خیر نیز تجلیل شده است.

حجت الله مؤمنی افزود: در این مسابقات ۳۷ هزار دانش آموز و ۳۰۰ معلم در رشته‌های مختلف قرآن، نماز و عترت شرکت داشته‌اند.





حجت الاسلام محمد جواد چراغی رئیس ستاد اقامه نماز استان لرستان نیز با تأکید بر اهمیت بر پایی نماز اول وقت در کاهش آسیب‌های اجتماعی از انتشار نرم افزار «نماز من» خبر داد و افزود: این نرم افزار با هدف ارتقای دانش دینی طراحی شده و خدمات مشاوره‌ای آنلاین و پاسخ به سوالات شرعی را به صورت رایگان در اختیار مربیان و دانش اموزان قرار می‌دهد.