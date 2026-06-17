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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: ۸۱ مصوبه در نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب شده که از این تعداد، ۴۶ مصوبه اجرا و ۳۴ مصوبه نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کامران لشگری روز چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع چالشهای پیش روی صنعتگران، طی جلسات برگزار شده در این ستاد مجموعا ۸۱ مصوبه به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به روند اجرای این مصوبات افزود: از مجموع مصوبات تصویب شده تاکنون ۴۶ مورد به طور کامل اجرا شده و ۳۴ مصوبه نیز در مرحله اجرا قرار دارد و دستگاههای مرتبط در حال پیگیری برای عملیاتی شدن آنها هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ادامه داد: تنها یک مصوبه از میان مصوبات تصویب شده اجرایی نشده که علت آن نیز عمل نکردن متقاضی به شرایط تعیین شده بوده است.
لشگری با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات ستاد تسهیل تصریح کرد: در جلسات آینده این ستاد، بخشی از برنامهها به ارائه گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای مصوبات اختصاص خواهد یافت تا روند پیگیریها با دقت بیشتری دنبال شود و مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی همچنین به حوزههایی که بیشترین مصوبات ستاد تسهیل به آنها اختصاص داشته اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد بیشترین مصوبات مربوط به امور بانکی بوده که در مجموع ۳۷ مصوبه را شامل میشود.
به گفته لشکری، پس از مسایل بانکی، موضوع تامین انرژی و آب واحدهای تولیدی با ۱۵ مصوبه در رتبه بعدی قرار دارد و مسائل مرتبط با امور مالیاتی نیز با ۱۴ مصوبه از دیگر موارد مهم مطرح شده در جلسات این ستاد بوده است.
مدیرکل صمت استان قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با چالشهایی مانند تامین سرمایه در گردش، بدهیهای بانکی، مسائل مالیاتی و همچنین محدودیتهای مربوط به تامین انرژی روبهرو هستند که تلاش میشود در قالب جلسات ستاد تسهیل، راهکارهای عملی برای حل این مشکلات ارائه شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی است تا روند تولید در استان با کمترین اختلال ادامه یابد.
لشکری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی عضو ستاد تسهیل باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، روند اجرای مصوبات را سرعت بخشند تا مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن رفع شده و زمینه برای توسعه تولید و اشتغال در استان فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، مشکلات پنج شرکت و واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و موانع پیش روی فعالیت این واحدها با تصمیمات اتخاذ شده برطرف شد.