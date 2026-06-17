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شرکت کرهای «اکویا» با معرفی سکو هوش مصنوعی «مدیلنز»، مسیر تعامل شرکتهای دارویی با پزشکان را از طریق تحلیل هوشمند دادههای علمی و پژوهشی متحول کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت اکویا، در معرفی این محصول گفت: سامانه نوین «مدیلنز» با استفاده از هوش مصنوعی اختصاصی حوزه سلامت، اطلاعات پراکنده پزشکان از جمله مقالات علمی، سوابق بالینی و فعالیتهای کنفرانسی را تحلیل و استانداردسازی میکند.
این ابزار به شرکتهای داروسازی اجازه میدهد با شناخت دقیق و ۳۶۰ درجه از متخصصان، استراتژیهای فروش و بازاریابی خود را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت کاملاً هدفمند طراحی کنند.
بنابراین گزارش این سکو با بهرهگیری از معماری پیشرفته برای جلوگیری از خطاهای محاسباتی، علاوه بر شناسایی پزشکان تأثیرگذار، هوشمندانه «بهترین اقدام بعدی» را به تیمهای تجاری پیشنهاد میدهد تا فرآیند تصمیمگیری در صنعت سلامت براساس دادههای واقعی و قابل اعتماد انجام شود.