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دادستان مرکز استان خوزستان به همراه معاونان خود و قاضی ناظر بر زندانها، در دیداری صمیمی و بیواسطه مردمی، درخواستهای ۴۰ نفر از مراجعان را بررسی و دستورات لازم را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی و جعفریراد معاونان دادستان مرکز خوزستان و حجتالاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندانها، در دیداری صمیمی و بیواسطه با مراجعان، به درخواستها و مسائل مطرحشده از سوی ۴۰ نفر رسیدگی کردند.
در این دیدار، مراجعان مسائل و درخواستهای خود را به صورت مستقیم با دادستان مرکز خوزستان و معاونان وی در میان گذاشتند و پس از بررسی موضوعات مطرحشده، دستورات لازم در چارچوب قانونی برای پیگیری و رسیدگی صادر شد.