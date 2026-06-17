دادستان مرکز استان خوزستان به همراه معاونان خود و قاضی ناظر بر زندان‌ها، در دیداری صمیمی و بی‌واسطه مردمی، درخواست‌های ۴۰ نفر از مراجعان را بررسی و دستورات لازم را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی و جعفری‌راد معاونان دادستان مرکز خوزستان و حجت‌الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان‌ها، در دیداری صمیمی و بی‌واسطه با مراجعان، به درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی ۴۰ نفر رسیدگی کردند.

در این دیدار، مراجعان مسائل و درخواست‌های خود را به صورت مستقیم با دادستان مرکز خوزستان و معاونان وی در میان گذاشتند و پس از بررسی موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم در چارچوب قانونی برای پیگیری و رسیدگی صادر شد.