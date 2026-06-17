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آیین افتتاحیه طرح شهید عجمیان در استان زنجان امروز با هدف نوسازی، بهسازی و شادابسازی فضاهای آموزشی، در مدرسه عفاف آموزش و پرورش ناحیه ۲ زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان در آیین افتتاحیه طرح شهید عجمیان در استان زنجان گفت:طرح شهید عجمیان یکی از برنامههای جهادی آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی مدارس است که با محوریت بهسازی، رنگآمیزی، زیباسازی، مرمت و آمادهسازی کلاسهای درس و فضاهای مدرسهای اجرا میشود.
تاراسی افزود: این طرح با تکیه بر مشارکت گروههای جهادی، فرهنگیان، دانشآموزان، اولیا و ظرفیت دستگاههای همکار دنبال میشود و هدف اصلی آن فراهم کردن محیطی ایمنتر، بانشاطتر و مناسبتر برای تحصیل دانشآموزان است.
وی با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی و توجه به مناطق و مدارس نیازمند، اجرای طرح شهید عجمیان را گامی مؤثر در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه محیطی تربیتی و اجتماعی است و هرچه فضای مدرسه زیباتر، ایمنتر و بانشاطتر باشد، انگیزه دانشآموزان برای حضور در کلاس و مشارکت در فعالیتهای آموزشی افزایش مییابد.
در استان زنجان اجرای این طرح با برگزاری آیین افتتاحیه در مدرسه عفاف ناحیه ۲ آموزش و پرورش زنجان آغاز شد و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، امسال بیش از هزار کلاس درس در مدارس استان در قالب طرح شهید عجمیان نوسازی و بهسازی خواهد شد.
در جریان اجرای این طرح، اقداماتی از جمله رنگآمیزی کلاسها، تعمیرات جزئی، زیباسازی دیوارها و محوطه مدارس، بهسازی تجهیزات فرسوده، ساماندهی فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی شاداب برای دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
طرح شهید عجمیان که به نام شهید روحالله عجمیان نامگذاری شده، در سالهای اخیر به عنوان یکی از حرکتهای جهادی اثرگذار در حوزه مدارس کشور شناخته میشود. این طرح تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای مردمی و جهادی، بخشی از نیازهای مدارس بهویژه در حوزه بهسازی و شادابسازی محیطهای آموزشی را برطرف کند.
برگزاری افتتاحیه این طرح در مدرسه عفاف ناحیه ۲ زنجان، آغازگر مرحله تازهای از فعالیتهای جهادی در مدارس استان است و پیشبینی میشود با اجرای کامل برنامههای امسال، بیش از هزار کلاس درس در مناطق مختلف استان زنجان آمادهسازی، نوسازی و بهسازی شوند.
اجرای طرح شهید عجمیان در زنجان میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش نشاط دانشآموزان و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی در میان فرهنگیان، دانشآموزان و گروههای جهادی داشته باشد