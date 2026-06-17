معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌ منظور بررسی میدانی روند اجرای مصوبات سفر‌های دولت و ارزیابی آخرین وضعیت طرح‌های اولویت‌دار و بهره‌برداری از طرح‌های تکمیل شده به ایلام آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام استان، برخی از طرح‌ها را هم افتتاح کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه در بازدید از طرح تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی صالح‌آبادِ ایلام؛ با ابراز خرسندی از پیشرفت ۹۰ درصدی این طرح، اظهار کرد: با بهره‌برداری از مسیر ایلام ـ مهران؛ ایمنی تردد افزایش می‌یابد و بخشی از مشکلات ترافیکی و حوادث جاده‌ای مسیر زائران اربعین نیز، کاهش خواهد یافت.

همچنین؛ پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران با هدف تأمین برق پایدار با حضور وی به بهره‌برداری رسید.

حجم فیزیکی این طرح، ۳۵ کیلومتر مدار است و برای آن ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.