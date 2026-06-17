به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: در هر مذاکره‌ای، خواسته اصلی باید پس گرفتن حاکمیت لبنان باشد، زیرا اسرائیل متجاوز است و به ترتیب حاکمیت ما ارتباطی ندارد.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت : ما از رئیس‌جمهور و مقامات سیاسی می‌خواهیم مسئولیت جمع‌آوری نظرها، گفت‌و‌گو و مناظره آرام و توافق بین خود را بر عهده بگیرند. ما برای همکاری حاضریم و این را ثابت کرده‌ایم و استقرار ارتش لبنان در جنوب را تسهیل کرده‌ایم. ما به مدت ۱۵ ماه بالاترین میزان خویشتنداری را داشتیم و برای همکاری آماده‌ایم و باید در این مرحله حساس متحد باشیم.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما سلاح قاطع و قدرتی در میدان هستیم و مردمی که جسم شان با خاک جنوب و روحشان با آفریننده آسمان و زمین و فرزندانشان با شهدا پیوند خورده است. ما ریشه‌ کن می‌کنیم و ریشه ‌کن نمی‌شویم و زندگی و موضع گیری ما هرگز جز با پایان عمر به پایان نمی‌رسد و به پیروزی نهایی وعده داده شده‌ایم. ما به پیروزی برای تأمین حاکمیت لبنان بر سرزمین و حقوقش و بیرون راندن اسرائیل ایمان داریم. سقف مذاکرات با دشمن اسرائیل، امنیت متقابل است و هر طرحی تحت عنوان خلع سلاح، پذیرفته نخواهد شد. آیا می‌رویم مذاکره کنیم تا به اسرائیل چیزی را بدهیم که می‌خواهد و آنچه را در جنگ نگرفته، می خواهد با سیاست به دست آورد؟ من استفاده از توافق ۲۷ نوامبر برای توقف تجاوز هوایی، زمینی و دریایی، عقب‌ نشینی اسرائیل، بازگرداندن اسرا و بازگشت مردم دعوت می‌کنم.

شیخ نعیم قاسم افزود: توصیه می‌کنیم از مذاکرات مستقیم که ثابت شده تحمیل‌های تحقیرآمیز زیر آتش است و هیچ حاصلی ندارد، رها شوید. مذاکرات مستقیم همگی امتیازاتی است که در آن آمریکا و اسرائیل علیه لبنان تبانی می‌کنند، آن را سرکوب و ساکت می‌کنند و از طرف آن بیانیه صادر می‌کنند. آنها را متوقف کنید، آن وقت ما با هم خواهیم بود. تصور کنید چقدر زیبا خواهد بود که دست واحدی باشیم تا سرزمین‌مان را آزاد و آینده فرزندانمان را محقق کنیم.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: در چارچوب پنج نکته، ارتش لبنان فقط در جنوب رودخانه لیطانی بر اساس توافق و همچنین بر اساس آنچه قابل توافق باشد، مستقر می‌شود. هیچ منطقه آزمایشی، منطقه امن برای اسرائیل، و هیچ منطقه زرد، قرمز یا سبزی وجود ندارد. اسرائیل باید برود و خواهد رفت. من از دولت و همه ذینفعان می‌خواهم که روایت خواسته‌های لبنان از دشمن اسرائیلی را تثبیت کنند، بدون اینکه خواسته‌ها را به هیچ موضوع داخلی پیوند بزنند. هر چیزی که به سازماندهی وضع داخلی ما مربوط باشد، باید کاملا خارج از مذاکرات باشد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: تعداد خودروهای زرهی هدف‌ قرار گرفته دشمن ۵۱۸ دستگاه و تعداد هواپیماهای هدف ‌قرارگرفته ۸۵ فروند است که ۱۲ پهپاد و ۱۲ کوادکوپتر را سرنگون کردیم و یک بالگرد را هم هدف قرار دادیم. تلفات دشمن اسرائیل ۱۳۴۷ زخمی است و مجروح برای آنها مانند کشته است، زیرا او ناخواسته به جنگ کشیده شده است. ما قوی هستیم و این عامل بسیار مهمی است که باید با تکیه به آن عمل کنیم.