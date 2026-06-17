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آئین رونمایی از بزرگترین قرارداد تولید بار اول کشور با موضوع «توسعه لایسنس و راهاندازی پکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع» امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در محل معاونت علمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از این قرارداد، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، غلامرضا جمشیدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری، رضا درستی مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش فرآیند شریف، جمعی از معاونین معاونت علمی و مدیران صنعت و فناوری پتروشیمی کشور برگزار شد.
این قرارداد میان شرکت پتروشیمی نوری و شرکت دانشبنیان گسترش فرآیند شریف منعقد شده است و با هدف توسعه فناوری بومی برای جمعآوری، فرآورش و بهرهبرداری از گازهای مشعل در صنعت پتروشیمی اجرایی خواهد شد.
فلرینگ یا سوزاندن گازهای همراه نفت و گاز یکی از مهمترین عوامل هدررفت سرمایههای ملی به شمار میرود. این گازها میتوانند به خوراک صنایع پتروشیمی، تولید برق، تزریق به شبکه گاز یا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند. از این رو کاهش فلرینگ یکی از شاخصهای مهم حکمرانی مطلوب انرژی در جهان محسوب میشود.
طرح توسعه لایسنس و راهاندازی پکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع، یکی از بزرگترین پروژههای تولید بار اول کشور به شمار میرود که با هدف کاهش گازهای مشعل در پتروشیمی نوری در حال اجرا است.
ارزش این قرارداد ۳۶ میلیون و ۴۷۰ هزار یورو است و اجرای آن سالانه بیش از ۳۶۳ میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت. همچنین استفاده از فناوری بومی توسعهیافته توسط شرکت دانشبنیان مجری، موجب کاهش ۴۴ درصدی هزینهها در مقایسه با نمونههای خارجی شده است.
این پروژه علاوه بر صرفهجویی ارزی، سالانه ۳۶ میلیون یورو ارزآوری معادل حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد خواهد کرد و زمینه بهرهبرداری اقتصادی از گازهای مشعل و گازهای همراه را فراهم میسازد.
بر اساس برنامه اجرایی طرح، سالانه ۳۷۲ هزار تن گاز مشعل با ترشی بالا به عنوان خوراک وارد فرآیند خواهد شد. محصولات تولیدی این طرح شامل ۱۰۴ هزار تن LPG، حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن میعانات گازی، ۱۲۹ هزار و ۶۰۰ تن گاز شیرین کمفشار، ۱۰۸ هزار تن گاز شیرین پرفشار و ۱۶ هزار تن گوگرد در سال خواهد بود.
آمارهای معاونت علمی نشان میدهد تاکنون ۲۱۳ ابلاغیه تولید بار اول صادر شده که ارزشی معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار دارند. از این تعداد، ۱۷۰ ابلاغیه به انعقاد قرارداد منجر شده و ارزش آنها به حدود ۴۸۰ میلیون دلار میرسد. همچنین ۸۸ قرارداد تولید بار اول با ارزشی بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار با موفقیت به پایان رسیده یا در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
در دولت چهاردهم نیز ۵۷ ابلاغیه تولید بار اول به ارزش حدود ۳۵۰ میلیون دلار صادر شده است که بیش از نیمی از ارزش کل ابلاغیههای صادرشده از زمان آغاز فعالیت کارگروه تولید بار اول را شامل میشود.
همچنین با حذف سقف محدودیت قراردادهای تولید بار اول، زمینه برای انعقاد قراردادهای بزرگتر فراهم شده است. پیش از این سقف قراردادها حدود ۱۰ میلیون دلار بود، اما قرارداد رونماییشده با ارزشی بیش از ۳۶ میلیون یورو، نمونهای از ظرفیت جدید ایجادشده برای توسعه پروژههای بزرگ فناورانه در کشور محسوب میشود.
این پروژه علاوه بر کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از فلرینگ، نمونهای موفق از ورود فناوریهای دانشبنیان به صنایع راهبردی کشور به شمار میرود و میتواند الگویی برای توسعه فناوریهای بومی در سایر بخشهای صنعت انرژی و پتروشیمی باشد.