به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، کربلای ملت آزاده ایران، نه در سال ۶۱ هجری که در تاروپود امروزشان در میدان دفاع از اسلام جاری است.

همزمان با ایام عزاداری خامس آل عبا در قلب قرار‌های شبانه گیلانیان چیزی فراتر از یک سوگواری ساده در جریان است، مردمی که با حضور خود در سنگردفاع از وطن نشان می‌دهند وحدت و همدلی رمز اصلی پیروز میدان بودن است و میدان شهدای ذهاب رشت تجلی اراده پولادین مردمی است که حضورشان برای مستکبران عالم یک پیام دارد و آن هم ملت امام حسین درس ایستادگی را در مکتب عاشورا آموختند.