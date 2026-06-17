سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران ۱۴ بازیکن را به اردوی نهایی و متصل به اعزام این تیم دعوت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

در راستای آماده‌سازی هرچه بیشتر برای حضور در این رقابت‌ها، ششمین اردوی آماده‌سازی تیم والیبال نوجوانان دختر ایران از روز شنبه ۳۰ خرداد در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان ایران (چمران) واقع در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد که متصل به اعزام است.

النا همایونی راد، آیدا باقرنیا، عسل ولی پور، حدیث ارفع رفیعی، ستایش نصر اصفهانی، یکتا کثیری، ماریا محمدی، سانیا بحری، تارا شکی، ملینا غفرانی، ثنا نقی پور، فاطمه همایون، سما یحیی پور و الینا لطفی نیا بازیکنان دعوتی به آخرین مرحله آماده سازی این تیم هستند.

فریبا صادقی به عنوان مدیر فنی، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماسور) و سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست اعضای کادر فنی تیم ملی نوجوانان دختر در این اردو هستند.