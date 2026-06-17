وزیر راه و شهرسازی کشورمان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس قزاقستان، ضمن بررسی ظرفیت‌های لجستیکی این مرکزِ کلیدی در مسیر «جاده ابریشم»، از توافق با مقامات قزاق برای شتاب‌بخشی به توسعه کریدور شرقی شمال-جنوب و تسهیل فرآیند‌های حمل‌ونقل ریلی به سوی بنادر جنوبی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر به قزاقستان، از منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز ترانزیتی آسیای مرکزی، بازدید کرد. وی در این بازدید که با حضور معاون استاندار ژتیسو، فرماندار پانفیلف، مقامات محلی استان آلماتی و مدیران منطقه ویژه اقتصادی خارگوس صورت گرفت، از نزدیک در جریان روند عملیات تخلیه و بارگیری، ظرفیت‌های ریلی و لجستیکی و همچنین طرح‌های توسعه‌ای این بندر راهبردی قرار گرفت.

منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خارگوس که در مرز استان سین‌کیانگ چین و منطقه آلماتی قزاقستان واقع شده، به عنوان دروازه اصلی تجارت زمینی بین آسیا، چین و اروپا شناخته می‌شود. این مرکز با قابلیت انتقال سریع کانتینرها بین قطارهای دو کشور با وجود تفاوت در عرض خطوط ریلی، امکان ترانزیت کالا به اروپا و استقرار صنایع تبدیلی و لجستیک را فراهم می‌آورد.

این بندر مهم که در مرز قزاقستان و چین قرار دارد، با ظرفیت جابه‌جایی بیش از ۳۷۲ هزار کانتینر در سال و کاهش زمان حمل‌ونقل ریلی به تنها یک ساعت، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه کریدور شمال-جنوب ایفا کند. همچنین، این بندر به افزایش ترانزیت کالاهای قزاقستان از طریق بنادر جنوبی ایران کمک شایانی خواهد کرد. بندر خشک خارگوس که در سال ۲۰۰۵ به عنوان یک پروژه مشترک میان قزاقستان و چین تأسیس شد، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین بنادر خشک در سراسر آسیای مرکزی تبدیل شده است و در مسیر کریدور ترانزیتی «جاده ابریشم» قرار دارد و به عنوان حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین کالا میان چین، اروپا و آسیای مرکزی عمل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید با تأکید بر اهمیت کریدور شمال-جنوب و جایگاه راهبردی ایران در اتصال قزاقستان به آب‌های آزاد، اظهار داشت: «بندر خشک خارگوس ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه ترانزیت کالا میان چین، قزاقستان و ایران دارد.» وی افزود: «جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از بنادر جنوبی خود، می‌تواند مقرون‌به‌صرفه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را برای دسترسی قزاقستان به بازارهای جهانی فراهم کند.»

در این دیدار، مدیران منطقه ویژه اقتصادی و بندر خارگوس نیز گزارشی از طرح‌های توسعه‌ای این بندر ارائه دادند و بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های لجستیکی و ریلی با ایران تأکید کردند. بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد تا مقامات مسئول راه‌آهن دو کشور، ضمن بررسی راه‌های افزایش ترانزیت کالا از مسیر خارگوس به بنادر جنوبی ایران، بر فعال‌سازی کریدور شرقی شمال-جنوب و تسهیل فرآیندهای گمرکی و لجستیکی میان دو کشور تمرکز نمایند.