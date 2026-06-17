به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد اعلام کرد: فراز کمالوند سرمربی با سابقه فوتبال ایران در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران هدایت تیم خیبر خرم‌آباد را بر عهده گرفت.

کمالوند اهل خرم‌آباد و یکی از با سابقه‌ترین مربیان فوتبال ایران است که سابقه سرمربیگری تیم‌های تراکتور، نساجی، شاهین بوشهر، نفت آبادان، سایپا، گسترش فولاد، آلومینیوم اراک و مدیریت فنی تیم استقلال را در کارنامه خود دارد و پیش از این هم یک بار در قامت سرمربی خیبر و مدیرعامل این باشگاه نیز فعالیت داشته است.

باشگاه خیبر صبح امروز پایان همکاری با سید مهدی رحمتی سرمربی پیشین و کادر فنی همراهش را اعلام کرده بود.