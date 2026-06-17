تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور حسین افشین معاون علمی و محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری وشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ در محل معاونت علمی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جمعی از معاونین معاونت علمی، و مدیران و فعالان حوزه صنعت و فناوری پتروشیمی کشور منعقد شد.

این همکاری در شرایطی شکل گرفته است که پس از آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، ضرورت بهره‌گیری از توان داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازسازی سریع‌تر و ارتقای فناوری واحد‌های صنعتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف برای تسریع در بازسازی و نوسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده، ارتقای سطح فناوری، بهره‌وری، ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌های تولیدی و یوتیلیتی، بومی‌سازی اقلام راهبردی و فناورانه صنعت پتروشیمی و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان همکاری خواهند کرد.

همچنین استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های بازسازی، جایگزینی تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته داخلی به جای نمونه‌های خارجی و ارتقای سطح فناوری مجتمع‌های آسیب‌دیده از دیگر محور‌های این همکاری مشترک است.

معاونت علمی نیز در چارچوب این تفاهم‌نامه متعهد شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خود، روند صدور مجوز‌های مرتبط با طرح‌های تولید بار اول را تسهیل کند، زمینه بهره‌مندی طرح‌های فناورانه از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند را برای دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی کند.

این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت تبدیل بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به فرصتی برای ارتقای فناوری، افزایش تاب‌آوری صنعتی و توسعه بازار فناوری‌های بومی به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور باشد