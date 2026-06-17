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برای احیای اماکن تاریخی استان جذب سرمایهگذاری و رفع موانع پیش رو پیگیری میشود که در این مسیر آثارتاریخی از جمله شترگلوی ماهان را میتوان احیا کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان در بازدید از عمارت تاریخی شترگلو ماهان با تاکید بر ضرورت جذب سرمایهگذاران برای احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی، گفت: تعریف کاربریهای فرهنگی و گردشگری برای این آثار ارزشمند، زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان را فراهم میکند.
سید موید محسننژاد در بازدیداز عمارت تاریخی شترگلو ماهان افزود: با توجه به تعدد آثار تاریخی استان و تنوع مالکیت این بناها، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارها برای احیا، مرمت و بهرهبرداری پایدار از این ظرفیتهای ارزشمند است.
او افزود: تعریف و تبدیل کاربری بناهای تاریخی به مراکز فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری، علاوه بر صیانت از این آثار، به توسعه زیرساختهای گردشگری استان کمک کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق مختلف کرمان را فراهم میکند.
محسننژاد با تأکید بر ضرورت ورود بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی و گردشگری استان بیان کرد: اماکن تاریخی باید به مراکزی پویا برای ارائه خدمات فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند تا ضمن خدمترسانی به مردم و گردشگران، به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان نیز کمک کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: احیا و بهرهبرداری اصولی از ابنیه تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و توانمندیهای استان کرمان به گردشگران داخلی و خارجی است و میتواند نقش موثری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان ایفا کند.