به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و در فضای سوگواری و ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مرجع عالیقدر آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی با هدف زنده نگه داشتن ارزش‌های ایثار و فداکاری که حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) آن را در تاریخ جاودانه ساختند، اقدام به اهدای خون کرد.

این اقدام، یادآور اهداف والای نهضت حسینی و اصول و ارزش‌های بزرگی است که امام حسین (ع)، خاندان گرامی ایشان و یاران باوفایشان (ع) در راه آن جانفشانی کردند؛ همچنین تجلی عملی مفاهیم بخشندگی، ایثار و فداکاری است که پیام ماندگار عاشورا بر پایه آن استوار است.