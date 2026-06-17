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اولین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد با محوریت غنیسازی اوقات فراغت جوانان و با حضور دستگاههای عضو، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اولین نشست ستاد ساماندهی شهرستان یزد با محوریت غنیسازی اوقات فراغت جوانان و با حضور دستگاههای عضو، برگزار شد.در این نشست، مقرر شد دستگاههای اجرایی لیست برنامههای تفریحی و فراغتی خود را که برای عموم شهروندان و قشرهای مختلف قابل دسترسی باشد، در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند تا اطلاعرسانی جامع و گستردهای صورت پذیرد.
محمدی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در حاشیه این نشست، با اشاره به پیگیریهای فرمانداران در سراسر شهرستانها، این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت اوقات فراغت جوانان دانست.
وی افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، استان یزد موفق به کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان شده است و شهرستان یزد نیز نقش به سزایی در این موفقیت داشته است.
محمدی ابراز امیدواری کرد: با جمعبندی نتایج حاصل از تلاشها و برنامههای تدوین شده در کمیتههای تخصصی اوقات فراغت و ستادهای ساماندهی، شاهد تابستانی پربارتر و خاطرهانگیزتر برای جوانان شهرمان باشیم.
وی در پایان گفت: این نشست با هدف هماهنگی بین دستگاهها برای ارائه خدمات مطلوبتر در ایام تابستان و ایجاد فضایی شاداب و پویا برای نسل جوان برگزار شد.