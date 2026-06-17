

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هم‌زمان با تداوم اجرای رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در پیام‌رسان شاد و استقبال دانش‌آموزان از این رویداد، مجموعه تلویزیونی جدیدی با محوریت معرفی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» و تبیین اهداف و فرآیند‌های این رویداد تولید شده است که از ۲۷ خرداد هر شب از ساعت ۱۹ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

در پی جنگ تحمیلی دوم و با هدف تقویت هویت ملی، تبیین ابعاد مقاومت ملت ایران و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم ایثار، همبستگی و دفاع از میهن، مجموعه بسته های تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» برای سه دوره تحصیلی دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تالیف، چاپ و در مدارس کشور توزیع شد.

در ادامه این اقدام تربیتی و آموزشی، رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» همزمان با جنگ تحمیلی سوم با هدف ترویج مطالعه تعاملی و بازی‌وار بسته‌های تربیت و یادگیری از ایرانمان دفاع می‌کنیم در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.

هم‌زمان با اجرای رویداد «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در پیام‌رسان شاد، ویژه برنامه‌ای تلویزیونی تولید شده است. در این برنامه ضمن تشریح روند شکل‌گیری و تولید بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»، اهداف تربیتی و آموزشی این مجموعه، بازتاب آن در مدارس کشور و همچنین جزئیات رویداد دانش‌آموزی در بستر شاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مجموعه تلویزیونی در قالب چند برنامه ویژه تهیه شده و هر شب از ساعت ۱۹ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای مشارکت دانش‌آموزان سراسر کشور، مهلت شرکت در آن نیز تا ۱۵ تیر تمدید شده است.

این رویداد با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان در بازنمایی مفاهیم وطن‌دوستی، مقاومت، همبستگی ملی و دفاع از ایران اسلامی طراحی شده و دانش‌آموزان می‌توانند از طریق پیام‌رسان شاد (https://app.shad.ir/az_iraneman_defa_mikonim) در آن شرکت نمایند.