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۸۲ گروه جهادی خراسان جنوبی شامل بیش از هزار و ۱۰۰ جهادگر تاکنون برای مشارکت در خدمت رسانی در مسیر تشییع قائد شهید امت آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی از آمادگی گسترده گروههای جهادی استان برای خدمترسانی در مراسم باشکوه تشییع امام شهید در مشهد مقدس خبر داد و گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری این مراسم، از چند ماه گذشته اقدامات لازم توسط مرکز هدایت حرکتهای جهادی بسیج سازندگی در سطح کشور و بهویژه استان خراسان رضوی برای ساماندهی ظرفیتهای مردمی و جهادی آغاز شده است.
هنری افزود: گروههای جهادی خراسان جنوبی که امکان حضور و خدمترسانی در مشهد را داشتند، شناسایی و سازماندهی شدند و بیش از یک ماه قبل برنامهریزیهای لازم برای استقرار، اسکان و نحوه ارائه خدمات آنان انجام شده است، همچنین با حضور مسئولان مرکز هدایت حرکتهای جهادی خراسان جنوبی و قرارگاههای جهادی در مشهد، روز گذشته محلهای استقرار و خدمترسانی این گروهها تحویل شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ نقطه در مشهد برای خدمترسانی گروههای جهادی خراسان جنوبی پیشبینی شده است، گفت: پنج مدرسه به عنوان محل اسکان زائران به قرارگاههای جهادی خراسان جنوبی تحویل شده که گروههای مستقر در این مراکز علاوه بر ساماندهی اسکان، مسئولیت پذیرایی از زائران شامل صبحانه، ناهار و شام را برعهده خواهند داشت.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: سایر نقاط تعیینشده در مسیر مراسم تشییع نیز به عنوان مراکز پذیرایی و خدمترسانی فعال خواهند بود که در این زمینه هماهنگیهای لازم برای پخت نان و تأمین بخشی از نیازهای زائران انجام شده و همچنین در برخی شهرستان ها، ظرفیت مواکب اربعین حسینی نیز در کنار قرارگاههای جهادی برای برپایی مواکب خدمترسانی هماهنگ شده است تا در کنار دیگر جهادگران به ارائه خدمات بپردازند.
هنری با اشاره به ظرفیت اسکان فراهمشده برای زائران گفت: تاکنون امکان اسکان نزدیک به دو هزار نفر در مدارس تحویلشده فراهم شده و در صورت افزایش تعداد گروههای جهادی متقاضی خدمت رسانی، این ظرفیت نیز بیشتر خواهد شد.
وی همچنین به برنامهریزیهای انجامشده برای خدمت گروههای جهادی در داخل استان و در مسیرهای منتهی به مشهد اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر عبور زائران چندین استان کشور، در ورودی و خروجی شهرهایی همچون طبس، فردوس، قاین و بیرجند، استقرار گروههای جهادی برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: در مجموع ۲۸ نقطه در مسیرهای عبوری داخل استان برای استقرار مواکب و گروههای جهادی در نظر گرفته شده تا خدمات مورد نیاز زائران در طول مسیر ارائه شود.