پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از برنامهریزی گسترده برای مدیریت حملونقل مراسم تشییع قائد امت شهید آیتالله خامنهای و اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر در آیین اربعین شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، در نشست کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت مراسم تشییع قائد امت شهید آیتالله خامنهای و اربعین، این دو رویداد را از بزرگترین عملیاتهای حملونقلی کشور دانست و بر هماهنگی همه دستگاههای مسئول برای اجرای مطلوب برنامهها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان جادهای، ریلی و هوایی برای جابهجایی مسافران و زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت ناوگان حملونقل عمومی، ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و ساماندهی تردد زائران خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.
قربانی همچنین از آغاز طرح حملونقل اربعین از ۲۵ تیر خبر داد و گفت: برآوردها نشان میدهد شمار زائران اربعین امسال با رشد حدود سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برسد.
به گفته وی، موج اصلی اعزام زائران از هفتم تا دهم مرداد و اوج بازگشت نیز از یک روز پیش از اربعین تا ۱۶ مرداد خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد با توجه به محدودیتهای حملونقل هوایی، بخش عمده جابهجایی زائران از طریق ناوگان جادهای و ریلی انجام میشود و تقویت ظرفیت این بخشها در اولویت قرار گرفته است.