به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جلسه که پایان بخش اولین دور ایرانی‌خوانی بود با پیشنهاد ادامه خوانش آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی همراه شد. زهره صادقیان، کارگردان این نمایشنامه‌خوانی پیش از آغاز اجرا گفت: استاد بیضایی و مرور آثارش که تفکر و آگاهی را بر می‌انگیزد مشوق ما برای حضور در برنامه ایرانی‌خوانی بود و درخواست می‌کنم که این برنامه با خوانش آثار بیشتری از بیضایی بزرگ ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: دور هم جمع شدیم تا حال خوب داشته باشیم و آگاهی و حال خوب به تماشاگران‌مان بدهیم.

«مجلس ضربت زدن» که یک گروه تئاتری را در حال تمرین لحظه به لحظه نمایشی درباره شهادت حضرت علی (ع) نشان می‌دهد، بخش‌هایی از چالش‌های خلق آثار مذهبی و محدودیت‌های اجرایی این آثار را تحلیل می‌کند.

در این گروه الهام همدست به عنوان شرح صحنه‌خوان و وحید آقا رضایی، فرید اسلام زاده، حمیدرضا محمدی پور، یاشار خمسه، زهره صادقیان، بهاره جهانبانی، مصطفی خاتمیان، یاسین هونجانی به عنوان نقش‌خوان حضور داشتند. محمد رضا طاهرزاده نیز با نوازندگی ساز سنتور این گروه را همراهی کرد.

ایرانی‌خوانی سنگلج هر سه شنبه در سالن انتظار و کافه تئاتر سنگلج برگزار می‌شود.