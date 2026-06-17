به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی آمده ؛ بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

یاد آور می شود؛ ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۵، متعاقبا ً اعلام خواهد شد.