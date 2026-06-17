در نخستین روزهای ماه محرم‌ الحرام، آیین کهن علم‌ بندان، در شهر تاریخی و مذهبی کدکن از توابع تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم علم‌ بندان که همواره با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن این خطه در تکایا، حسینیه‌ ها و منازل اهالی به ویژه سادات همراه است، نمادی از ارادت خالصانه به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یادآور رشادت‌های عاشورایی است.

در این مراسم معنوی، علم‌ ها با پارچه‌ های گوناگون پوشانده می‌ شوند و فضای عزاداری با نغمه‌ های چاووشی‌ خوانی و نثار صلوات توسط عزاداران، رنگ و بویی آسمانی به خود می‌ گیرد. پس از برافراشتن علم‌ ها نیز مجالس روضه و مرثیه‌ خوانی برپا می‌ شود.

آیین سنتی علم بندان و نخل گردانی کدکن در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است. مراسم علم‌ بندان که معمولاً در سه روز ابتدایی محرم برگزار می‌شود، رسماً آغازگر آیین‌ های سوگواری دهه اول محرم در این منطقه است.