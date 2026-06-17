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وزیر ارتباطات در جلسه شورای معاونان، توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهرهگیری از فناوریهای نوین را ظرفیتی مؤثر برای ترویج فرهنگ نماز و معارف دینی، بهویژه در میان نسل جوان و نوجوان دانست و بر آمادگی و حمایت کامل این وزارتخانه از برنامههای این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز برگزار شد، به تشریح اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در حوزه ترویج فرهنگ نماز و معارف دینی پرداخت.
دکتر هاشمی با اشاره به برنامه هوشمندسازی مساجد کشور، گفت: «این پروژه با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران در دستور کار قرار دارد و میتواند زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای فناوری در فعالیتهای فرهنگی و دینی را فراهم کند.»
وی با اعلام آمادگی وزارت ارتباطات برای تقویت زیرساختهای مورد نیاز در حوزه ترویج معارف نماز، از معاونان این وزارتخانه خواست زمینه همکاریهای مؤثر و هدفمند با ستاد اقامه نماز را فراهم کنند.
تأکید بر استفاده از ظرفیتهای جدید برای ترویج فرهنگ نماز
حجتالاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز، نیز با قدردانی از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه ترویج فرهنگ نماز، تأکید کرد: «رشد و پیشرفتهای حاصلشده در این حوزه ارزشمند است، اما نباید به این میزان اکتفا کرد و لازم است از همه ظرفیتهای موجود برای گسترش فرهنگ نماز و قرآن بهره گرفته شود.»
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از روشها و ابزارهای نوین در فعالیتهای فرهنگی، اظهار کرد: «استفاده از فناوریهای جدید میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی و ترویج فرهنگ نماز در میان نسلهای مختلف جامعه ایفا کند.»
ارائه گزارش اقدامات فرهنگی خانواده ارتباطات
در ادامه این نشست، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و رئیس شورای فرهنگی وزارتخانه، گزارشی از برنامهها، اقدامات و فعالیتهای انجامشده در حوزه ترویج فرهنگ نماز و معارف دینی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد.
در پایان دیدار، رئیس ستاد اقامه نماز با اهدای لوح تقدیر و مجموعه تفسیر قرآن کریم به سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامرضا امیدی، رئیس شورای فرهنگی و جابر قلیان، دبیر شورای فرهنگی وزارتخانه، از اقدامات انجامشده در این حوزه قدردانی کرد.
بر اساس ارزیابیهای ستاد اقامه نماز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دو سال گذشته در زمره دستگاههای برگزیده کشور در حوزه ترویج فرهنگ نماز و معارف قرآنی قرار گرفته است.