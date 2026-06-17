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رویداد هنری «در جستوجوی حقیقت در خاک جنوب» روایتی از رنج، خاطره و حقیقت را به یاد کودکان میناب در محوطه موزه هنرهای معاصر تهران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد «در جستوجوی حقیقت در خاک جنوب» در محوطه موزه هنرهای معاصر تهران با حضور مخاطبان و علاقهمندان هنرهای اجرایی به یاد کودکان شهید مدارس میناب برگزار شد.
رویداد «در جستوجوی حقیقت در خاک جنوب» که به یاد کودکان مدارس میناب و با اجرای هنرمندان هرمزگان شکل گرفته است، با بهرهگیری از عناصری، چون خاک، شمع و حرکتهای آیینی مفاهیمی مانند فقدان، خاطره، سوگ و جستوجوی حقیقت را روایت میکند.
در این اجرا، مخاطبان و بازدیدکنندگان حاضر در موزه از نزدیک شاهد روایت هنرمندان بودند و در فضایی تعاملی، اجرای پرفورمنس را دنبال کردند. حضور اقشار مختلف مردم در محوطه موزه و همراهی آنان با این اثر، از ویژگیهای این برنامه بود.
رویداد «در جستوجوی حقیقت در خاک جنوب» روزهای ۲۶ و ۲۷ خردادماه در موزه هنرهای معاصر تهران روی صحنه رفت و امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد و در ساعت ۱۸ آخرین اجرای آن پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.