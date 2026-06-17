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نمایش عروسکی «آواهای سرزمین مادریام» در شهر کراسنویارسک روسیه به روی صحنه رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه نمایشی «توکا» به کارگردانی سمیه گلباز و داود بختیاری، با اجرای نمایش آیینی-عروسکی «آواهای سرزمین مادریام» در چهارمین جشنواره بینالمللی عروسکی «سرزمینهای جادویی» (Magic Lands) در شهر کراسنویارسک روسیه، روی صحنه رفت.
این اثر نمایشی که از ۳۰ مه تا ۳ ژوئن (۹ تا ۱۳ خرداد) روی صحنه رفت، روایتی تصویری و موسیقایی از فرهنگ غنی، آواهای اصیل، رقصها و آیینهای کهن اقوام ایرانی است. هنرمندان گروه «توکا» با بهرهگیری از هنر عروسکگردانی و تکیه بر عناصر بصری فرهنگ بومی ایران، توانستند پیوندی عمیق میان تماشاگران روس و فرهنگ اصیل ایرانی ایجاد کنند.
در این اجرا، مریم ایرانمنش، عذرا امامی و شروین درستی به عنوان بازیگران و عروسکگردانان اصلی حضور داشتند.
نمایش «آواهای سرزمین مادریام» که با رویکردی پژوهشمحور به آیینهای ایرانی پرداخته است، در پایان این رویداد بینالمللی مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.