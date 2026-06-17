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محفل عزاداری ویژه بانوان در حرم مطهر بانوی کرامت هر روز صبح از شبکه قرآن و معارف و محافل عزاداری عمومی حرم مطهر بعد از نماز ظهر و مغرب و عشا از شبکههای قرآن و قم به صورت زنده و تولیدی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژه برنامههای عزاداری حرم مطهر در دهه اول محرم از شبکههای سراسری قرآن و امید شبکه استانی قم و شبکه ماهواری سحر، الاهواز و النعیم به صورت زنده و تولیدی به روی آنتن میشود.
بر اساس این گزارش محفل روضه بانوان هر روز صبح از ساعت ۸:۳۰ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما و به صورت تولیدی از شبکه قم پخش میشود.
همچنین محفل عزاداری بعد از نماز عصر در دهه اول محرم هر روز با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی و مداحی عباس حیدرزاده به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما منعکس و به صورت تولیدی از شبکه قم پخش خواهد شد.
محفل عزاداری شبهای حرم مطهر نیز با سخنرانی آیتالله سید محمدمهدی میرباقری هرشب بعد از نماز عشا به صورت زنده از شبکه قم و به صورت تولیدی از شبکه قرآن پوشش داده میشود.
محفل عزاداری ویژه نوجوانان نیز هر روز به صورت تولیدی از شبکه امید به روی آنتن میرود و سایر محافل عزاداری نیز از شبکههای ماهوارهای سحر، الاهواز و النعیم منعکس میشود.