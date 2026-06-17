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مدیر پایگاه میراث جهانی شوش گفت: عملیات استانداردسازی، تعمیر و مرمت سالن جانبی موزه شوش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری چهارشنبه ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه صنایعدستی در معرفی فرهنگ، هنر و تاریخ منطقه، اظهار داشت: با توجه به نقش کلیدی آموزش، توسعه و ترویج صنایعدستی و لزوم استانداردسازی شیوه عرضه محصولات هنرمندان شهرستان شوش، سالن جانبی موزه شوش به عنوان فضایی نمایشگاهی برای ارائه شایسته صنایع دستی اختصاص یافته است.
وی در ادامه با تشریح ضرورتهای اجرایی این عملیات افزود: با توجه به فرسودگی بنا و بر اساس بررسیهای کارشناسی صورتگرفته، جهت ایجاد فضای استاندارد نمایشگاهی، پیشگیری از حوادث احتمالی و جلوگیری از گسترش آسیبهای ساختمانی، اجرای عملیات حفاظت اضطراری و ساماندهی این بنا در دستور کار قرار گرفت.
بویری در خصوص جزئیات این اقدامات عمرانی تصریح کرد: عملیات مرمتی شامل اصلاح و بهینهسازی سیستم برق ساختمان،دفع رطوبت دیوارها، سفیدکاری و انجام عملیات بهینهسازی عمرانی با هدف ایجاد فضایی ایمن و استاندارد در دست اقدام است.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش بیان داشت: این فضای نمایشگاهی بهمنظور انجام عملیات مذکور بهصورت موقت تعطیل است و پس از پایان مراحل ساماندهی و مرمت، هنرمندان و صنعتگران با مناسب سازی محل استقرار در فضایی مناسب با نوع فعالیت های خود مشغول به فعالیت خواهند بود.