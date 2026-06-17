مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: با توجه به آسیب برخی صنایع در پی شرایط جنگی، برآورد دقیق خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفته تا با تدوین بسته‌های حمایتی، زمینه احیای ظرفیت‌های تولیدی و حفظ اشتغال فراهم شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از انجام فرآیند برآورد خسارت‌های وارده به صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: این برآورد‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و با هدف فراهم‌سازی زمینه‌های حمایت و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید انجام شده است.

آقای علیرضاپور با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران اظهار داشت: شرایط ناشی از جنگ و پیامد‌های آن، فعالیت برخی واحد‌های صنعتی را با اختلال مواجه کرده و تعدادی از این واحد‌ها را در وضعیت نیمه‌فعال یا راکد قرار داده است؛ از این‌رو ارزیابی دقیق خسارت‌های وارده و تدوین راهکار‌های حمایتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: برآورد خسارت‌های ناشی از جنگ در واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران با رویکرد شناسایی میزان آسیب‌ها و ایجاد تمهیدات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با تأکید بر حمایت‌های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحد‌های آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده می‌تواند نقش مؤثری در جبران بخشی از خسارت‌ها، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگشت واحد‌های صنعتی به روند تولید پایدار ایفا کند.

علیرضاپور ابراز امیدواری کرد با اجرای این حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه بازگشت سریع‌تر واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید فراهم شده و روند فعالیت صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران با قدرت بیشتری تداوم یابد.