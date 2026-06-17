

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با تبدیل سیزده هزار و هشتصد کیلومتر از شبکه‌ی سیمیِ به کابلِ خودنگهدار، خراسان رضوی به استان سبز در شبکه برق کشور تبدیل شده است.

در شرایطی که صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورتِ اجتناب ناپذیر است امسال با جداسازیِ شبکه آبیاریِ فضای سبز از شرب در خراسان رضوی چهارصد و هشتاد هزار متر مکعب در مصرف آب ِشرب صرفه جویی شده است.

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سرلشکرِ شهید محمد کاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فردا در مشهد برگزار می‌شود. شروع مراسم ساعت ۹ صبح در مرکز شهدای سلامت واقع در بولوار خاقانی خواهد بود.

درمراسم بزرگداشت رهبرشهید انقلاب و فرماندهان شهید از کتاب فاضل در سبزوار رونمایی شد. شهید محمد فاضل از شخصیت‌های برجسته جنبش دانشجویی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود.

سرهنگ حقی، رئیس پلیس فتا استان نسبت به انتشار آگهی‌های جعلی فروش بلیت قطار مشهد در برخی سامانه‌های برخط هشدار داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

غرق شدن در برکه پارک پردیس مشهد مرگ تلخِ کودک یک خانواده را رقم زد. باوجود نرده‌های حفاظتی اطراف، پسر بچه‌ای به درون برکه پرتاب شده بود و به علت تاخیر در اعلام این حادثه، اتش نشانان پیکر بی جان این کودک را پیدا کردند.