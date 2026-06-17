معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به هدف‌گذاری برای افزایش حجم قرارداد‌های تولید بار اول به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا پایان سال، این قرارداد‌ها را مهم‌ترین ابزار کاهش فاصله میان صنعت و فناوری و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان در کشور اعلام کرد.

ارتقای قرارداد‌های تولید بار اول به یک و نیم میلیارد دلار در سال جاری

ارتقای قرارداد‌های تولید بار اول به یک و نیم میلیارد دلار در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در آیین رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور با موضوع «توسعه لایسنس و راه‌اندازی پکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع» و همچنین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اشاره به ظرفیت‌های شکل‌گرفته در زیست‌بوم فناوری کشور طی دو دهه گذشته، اظهار کرد: با وجود دستاورد‌های قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان، هنوز شکاف‌هایی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور وجود دارد که باید برطرف شود.

افشین افزود: یکی از مهم‌ترین این شکاف‌ها، تبدیل نشدن پایدار علم به ثروت است. همچنین هنوز نتوانسته‌ایم فناوری را به صورت مستمر و نظام‌مند وارد صنایع کنیم و از ظرفیت آن برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد و صنعت بهره ببریم.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به چالش تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، میکروالکترونیک، امنیت سایبری، علوم شناختی و زیست‌فناوری، کشور از جایگاه علمی مناسبی برخوردار است، اما فاصله میان تولید دانش و کاربرد صنعتی همچنان محسوس است و باید با توسعه بازار و افزایش تقاضای فناورانه در صنایع این فاصله برطرف شود.

«قرارداد‌های تولید بار اول» ابزار پیوند پایدار صنعت و فناوری

افشین، قرارداد‌های تولید بار اول را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: ترکیب سیاست تولید بار اول و اعتبار مالیاتی، بستری فراهم کرده است تا فناوری‌های توسعه‌یافته در شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به بازار واقعی صنعت وارد شوند.

وی، رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور را مقدمه‌ای بر انعقاد قرارداد‌های بزرگ‌تر دانست و اظهار داشت: امیدواریم این رکورد به سرعت شکسته شود و در آینده نزدیک شاهد رونمایی از قرارداد‌هایی با ابعاد بزرگ‌تر باشیم. هدف ما این است که انعقاد قرارداد‌های تولید بار اول به یک روند مستمر در اقتصاد کشور تبدیل شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، رویکرد فناورانه هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی نوری، این مجموعه را نمونه‌ای موفق از نهادینه شدن فرهنگ نوآوری در صنعت کشور توصیف کرد و گفت: موفقیت امروز مجموعه توانمند پتروشیمی نوری، حاصل یک مسیر تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده است. از سال‌ها قبل با اجرای برنامه‌های توسعه فناوری، مشارکت در طرح‌های نوآورانه و حضور فعال در رویداد‌های تخصصی، فرهنگ فناوری در تمام سطوح این مجموعه شکل گرفته است.

افشین افزود: امروز فناوری در پتروشیمی نوری تنها محدود به مدیران ارشد نیست، بلکه در میان کارشناسان، کارکنان و بدنه عملیاتی این مجموعه نیز به یک باور تبدیل شده است و نتیجه این رویکرد، انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول کشور است.

توانمند شدن شرکت‌های دانش‌بنیان با قرارداد‌های بزرگ فناورانه

معاون علمی رییس‌جمهور، با اشاره به آثار اقتصادی این قرارداد‌ها اظهار داشت: انعقاد قرارداد‌های بزرگ فناورانه موجب توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. این شرکت‌ها با دریافت پروژه‌های بزرگ می‌توانند نیروی انسانی متخصص جذب کنند، زیرساخت‌های خود را توسعه دهند و توان رقابتی خود را افزایش دهند.

افشین در ادامه تأکید کرد: رفع فاصله میان صنعت و فناوری تنها از طریق چنین ابزار‌هایی امکان‌پذیر است و هرچه حجم قرارداد‌های فناورانه افزایش یابد، اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیز پایدارتر خواهد شد.

هدف‌گذاری معاونت علمی برای افزایش حجم قرارداد‌های تولید بار اول

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به روند رشد این حوزه گفت: مجموع «ابلاغیه‌های تولید بار اول کشور از سال ۱۳۹۸ تا ابتدای دولت چهاردهم، حدود ۳۴۰ میلیون دلار بوده است، اما اکنون این رقم به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسیده و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

وی افزود: تحقق این هدف، به معنای ورود گسترده‌تر فناوری‌های بومی به صنایع کشور و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی خواهد بود.

افشین، رویکرد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند زیست‌بوم فناوری با صنعت پتروشیمی را شایسته تقدیر دانست و گفت: بسیاری از این قرارداد‌ها به دلیل ابعاد مالی و فنی بالا با تردید‌های متعددی همراه هستند، اما نگاه حمایتی و آینده‌نگر هلدینگ خلیج فارس زمینه اجرای این پروژه‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: این جسارت مدیریتی در هلدینگ، به مدیران شرکت‌های تابعه از جمله پتروشیمی نوری نیز منتقل شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ دانش‌بنیان شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت دولت برای توسعه این فناوری خبر داد و گفت: در همین راستا، دولت آمادگی دارد از توسعه و تعمیم فناوری گوگردزدایی، برای سایر شرکت‌های پتروشیمی تسری آن در سایر بخش‌های کشور نیز حمایت کند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم دولت برای استفاده گسترده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل راهبردی کشور است.

بازسازی صنایع آسیب‌دیده با فناوری‌های روز دانش‌بنیان‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در تشریح تفاهم‌نامه همکاری با هلدینگ خلیج فارس برای بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده گفت: هدف صرفاً بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست، بلکه باید از این فرصت برای بهسازی و ارتقای فناوری استفاده شود.

وی افزود: هرجا امکان استفاده از فناوری‌های جدید و تجهیزات با بازدهی بالاتر وجود داشته باشد، باید از این ظرفیت بهره گرفت تا صنایع کشور با بهره‌وری بیشتر به چرخه تولید بازگردند.

«بهسازی و نوسازی صنایع» فرصتی بزرگ برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرآیند اظهار کرد: نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌تواند بازار بزرگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ایجاد کند و زمینه توسعه فناوری‌های داخلی را فراهم سازد.

افشین در ادامه تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، منتظر مراجعه صنایع نباشند و با شناسایی نیاز‌های فناورانه موجود، پیشنهاد‌های خود را برای مشارکت در پروژه‌های بازسازی ارائه کنند.

«تخریب خلاق» فرصتی برای جهش فناوری در صنایع کشور

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به مفهوم «تخریب خلاق» گفت: گاهی بهسازی و تحول صنعتی تنها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وابستگی به فناوری‌ها و تجهیزات قدیمی کنار گذاشته شود. اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا برخی زیرساخت‌ها با فناوری‌های نوین، کارایی بالاتر و بهره‌وری بیشتر بازسازی شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده صنعتی و دانش‌بنیان تأکید کرد: معاونت علمی همه ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از جمله تولید بار اول و اعتبار مالیاتی را برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده کشور به کار خواهد گرفت تا این فرآیند با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

افشین، همچنین از مصوبه جدید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی به منظور احیا و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، واحد‌های صنعتی که به صورت فیزیکی آسیب دیده‌اند نیز می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای اجرای پروژه‌های فناورانه و بازسازی استفاده کنند.

وی ادامه داد: اعتبار مالیاتی ابزاری هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فناوری و نوآوری است و می‌تواند ضمن افزایش تولید و اشتغال، منافع اقتصادی چندبرابری برای کشور ایجاد کند.

«صنعت پتروشیمی» پیشتاز بهره‌گیری از ظرفیت تولید بار اول

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در این مراسم با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر و به‌ویژه در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقش‌آفرینی مؤثری در زنجیره صنعت پتروشیمی کشور داشته‌اند و توانسته‌اند بخشی از نیاز‌های فناورانه این صنعت را با تکیه بر توان داخلی تأمین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تولید بار اول است، افزود: قرارداد رونمایی‌شده در این مراسم در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تعریف شده و یکی از پتروشیمی‌های کشور با پیشگامی در این حوزه، زمینه انعقاد یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های تولید بار اول را فراهم کرده است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به عملکرد این برنامه اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای برنامه تولید بار اول تاکنون، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار «ابلاغیه تولید بار اول» با امضای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور صادر شده است که نزدیک به نیمی از این رقم، معادل حدود ۳۵۰ میلیون دلار، تنها در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم محقق شده است.

امرایی با تأکید بر آثار اقتصادی این قرارداد‌ها گفت: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول به طور متوسط بین پنج تا ۱۲ دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد می‌کند و به همین دلیل این برنامه یکی از مؤثرترین ابزار‌های توسعه فناوری‌های راهبردی و کاهش وابستگی صنعتی به شمار می‌رود.

وی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را از پیشگامان استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و افزود: صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر عملکرد موفقی در فعال‌سازی این ظرفیت قانونی داشته و قرارداد امروز نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین به حذف محدودیت سقف قرارداد‌های تولید بار اول اشاره کرد و گفت: با مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و تأیید رئیس‌جمهور، محدودیت سقف قرارداد‌های تولید بار اول برداشته شده است؛ اقدامی که مسیر انعقاد قرارداد‌های بزرگ‌تر و اجرای پروژه‌های فناورانه گسترده‌تر را در صنایع کشور هموار می‌کند.

امرایی با قدردانی از پتروشیمی نوری به دلیل پیشگامی در شناسایی و معرفی این پروژه به کارگروه تولید بار اول معاونت علمی، اظهار کرد: شرکت پتروشیمی نوری با نگاه فناورانه خود زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد و شرکت دانش‌بنیان گسترش فرآیند شریف نیز به عنوان مجری پروژه، اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های فناورانه صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده گرفته است.

وی موضوع این قرارداد را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و گفت: جمع‌آوری گاز‌های مشعل و گاز‌های همراه و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده، یکی از محور‌های مهم برنامه‌های دولت در حوزه انرژی است و پروژه طراحی و ساخت واحد سولفورزدایی در پتروشیمی نوری نیز در همین راستا تعریف و اجرا شده است.