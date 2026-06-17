به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به گفته مسئولان این تصمیم در راستای متناسب‌سازی هزینه‌های تولید اتخاذ شده است و تمامی انواع نان یارانه‌ای و صنف و صنعت را شامل می‌شود. بر این اساس قیمت هر قرص نان لواش از بیست و پنجم خرداد ماه به هزار و هفتصد تومان افزایش یافت. افزایشی که از یک سو باعث گلایه شهروندان و از طرفی با رضایت نانوایی‌ها از بهبهود وضعیت درآمدی همراه شده. قیمت گذاری گندم، شاخص‌های تورمی، قیمت مواد اولیه و اجاره بهای مغازه، نرخ دستمزد کارگران و بیمه از جمله موارد اثرگذار بر قیمت نهایی نان است.