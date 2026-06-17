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دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق، سریع پرونده ها، خواستار تعیین تکلیف پروندههای معوق و نظارت مستمر بر روند رسیدگی در دادسراها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه تخصصی اطاله دادرسی که با حضور حمید ناصری و بابک عیوضی معاونان دادستان مرکز استان و عنصری بازپرس یکی از شعب دادسرای اهواز برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای شاخصهای نظام آماری جدید گفت: لازم است شعب بر اساس این شاخصها نسبت به رسیدگی به پروندهها اقدام کنند تا فرآیند بررسی و تعیین تکلیف پروندهها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: در رسیدگی به پروندهها در دادسرا نباید زمینهای برای اطاله دادرسی ایجاد شود و در مواردی که نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد، باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم برای کاهش زمان رسیدگی صورت گیرد.
دادستان مرکز استان خوزستان با تاکید بر اهمیت برخی پروندهها خاطر نشان کرد: پروندههایی که به لحاظ ماهیت و حساسیت از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، باید با دقت بیشتر و در عین حال در بازه زمانی کوتاهتر رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شود.
خلفیان با اشاره به پروندههای معوق در دادسرا اظهار داشت: این پروندهها باید با حساسیت ویژه تعیین تکلیف شوند و در صورتی که موانعی در مسیر رسیدگی آنها وجود دارد، با برگزاری جلسات تخصصی برای رفع این موانع اقدام گردد.
وی بر اثرگذاری این نشستها در تسریع روند رسیدگیها تاکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات نقش مهمی در تعیین تکلیف پروندهها و کاهش اطاله دادرسی دارد.
دادستان مرکز خوزستان در ادامه بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند رسیدگی در دادسراها تاکید کرد و افزود: باید همواره نظارت کافی و مستمر بر روند رسیدگی به پروندهها در دادسراها وجود داشته باشد.
خلفیان درباره هدف از برگزاری این جلسات نیز بیان کرد: در این نشستها، راهکارهای موثر و کاربردی برای کاهش اطاله دادرسی اتخاذ میشود و رویکرد جلسات نیز به صورت پروندهمحور است تا علل اطاله دادرسی به صورت ویژه بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
در ادامه این جلسه، حاضران به بیان نظرات، دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها پرداختند.