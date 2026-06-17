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مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: چهار کیلومتر دیگر از محور چهارخطه کوهدشت– زانوگه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در حاشیه بهرهبرداری از ۴ کیلومتر چهارخطه کوهدشت زانوگه اظهار کرد: این محور به دلیل حجم بالای تردد و وقوع حوادث متعدد، از جمله مسیرهای پرخطر استان به شمار میرفت که تکمیل آن در اولویت برنامههای عمرانی قرار گرفت.
عنایتالله میرزایی، افزود: با پیگیریهای مستمر استاندار لرستان، معاون عمرانی استانداری و همچنین نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، چهار کیلومتر دیگر از این محور به بهرهبرداری رسید.
میرزایی تصریح کرد: این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و برای اجرای آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی این محور افزود: محور کوهدشت – زانوگه در مسیر تردد زائران اربعین حسینی قرار دارد و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی سفر، تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به زائران خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد:سالهای گذشته نیز دو کیلومتر از این محور زیر بار ترافیک رفته بود و با افتتاح اخیر، در مجموع شش کیلومتر از این طرح به بهرهبرداری رسیده است.
میرزایی گفت: امیدواریم با رفع مشکلات موجود، رفع معارضین و استمرار حمایتها، بخش باقیمانده نیز در آینده نزدیک تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا ضمن کاهش حوادث و افزایش ایمنی، زمینه تسهیل تردد مردم منطقه و زائران اربعین حسینی بیشازپیش فراهم شود.